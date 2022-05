Partijen tegen Rutte: verwijder alleen sms'jes na goedkeuring

Premier Mark Rutte mag alleen nog maar sms'jes verwijderen als eerst een onafhankelijke ambtenaar meekijkt, vindt een deel van de Tweede Kamer. Dat is een van de moties die is ingediend in het Kamerdebat over de tekstberichten van de minister-president. Het voorstel werd ingediend door GroenLinks, de PvdA, DENK en Volt.

De motie kan staatsrechtelijk niet, zei Rutte, en hij ontraadde hem daarom ook. Het verhoudt zich niet tot de ministeriële verantwoordelijkheid als een minister toestemming aan een ambtenaar moet vragen, beargumenteerde de premier.

Volt wil dat voortaan wekelijks de telefoons van bewindslieden worden uitgelezen op chatverkeer en dat al deze berichten worden gearchiveerd, naar Noors voorbeeld. Rutte adviseerde deze motie aan te houden en te wachten op een brief van het kabinet over hoe het in de toekomst wil omgaan met berichtenverkeer.

Aanscherpen

Rutte wil kijken of de huidige richtlijn voor bewindslieden snel kan worden aangescherpt. De "gedachte uit de motie" wil de premier daarbij meenemen, zoals de invoering van het vier-ogenprincipe.

Rutte voelt er niets voor het verdrag van Tromsø snel te ratificeren, zoals Volt eveneens per motie wil regelen. In dat verdrag staat onder meer de afspraak dat alle overheidsdocumenten in principe openbaar moeten zijn, tenzij hiermee andere rechten of wetten worden overtreden. Het gaat om informatie die op welke manier dan ook door de overheid is ontvangen of verstuurd. Ook deze motie ontraadde de premier.

De moties komen volgende week in stemming.