Rutte stuurt alsnog informatie over sms'jes naar de Kamer

Mark Rutte gaat alsnog gegevens over zijn sms-verkeer naar de Tweede Kamer sturen. Tijdens een debat hierover weigerde hij dat nog heel stellig, ondanks sterk en herhaaldelijk aandringen vanuit de oppositie. Vlak na afloop van het debat stuurde hij een brief aan het parlement waarin hij daarop terugkomt.

Jesse Klaver had Rutte om informatie gevraagd over het aantal berichten dat hij ontvangen en verstuurd heeft. Hij wil die gegevens vergelijken met het aantal berichten dat vervolgens is gearchiveerd op Ruttes ministerie van Algemene Zaken. De GroenLinks-leider wil zo controleren of de premier er wel voor zorgt dat zijn berichten op de juiste manier bewaard worden.

Waarom de premier van mening is veranderd, licht hij in de brief niet toe. Hij houdt wel een slag om de arm: de informatie komt "voor zover mogelijk" naar het parlement. Rutte belooft begin volgende week met meer informatie te komen.