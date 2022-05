Tientallen meldingen van wateroverlast in zuidoosten door noodweer

In de omgeving van Eindhoven en Helmond in Zuidoost-Brabant zijn tientallen meldingen binnengekomen van beschadigde auto’s door omgewaaide bomen en takken.

In Midden- en West-Brabant zijn er ruim tien meldingen binnengekomen van wateroverlast in woningen en winkels. In Woudrichem stond het rieten dak van een woning in brand. Vermoedelijk is de brand ontstaan na een blikseminslag maar dat wordt nog onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen.

Ook in Nijmegen en Erlecom in Zuid-Gelderland is er bij twee woningen brand uitgebroken door blikseminslagen. Daarbij zijn er geen gewonden gevallen. Daarnaast kwamen er tientallen meldingen binnen van wateroverlast bij woningen.

Het KNMI had donderdagmiddag code oranje afgekondigd voor onweersbuien met zware windstoten en hagel in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.