Klaver: Rutte moet sms-gegevens volgens Grondwet met Kamer delen

Klaver vroeg tijdens een debat over dit onderwerp naar gegevens over het aantal berichten dat de premier heeft uitgewisseld om dat aantal te kunnen vergelijken met het aantal berichten dat in de archieven van zijn ministerie is teruggevonden. ‘Er wordt nu inzage gevraagd in sms-verkeer. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dat kunnen duizenden sms’er zijn met ‘ok’, ‘thanks’, uitroepteken. Wat zegt dat?’

Dat hoefde Klaver niet te weten, benadrukte hij. Hij vroeg slechts om wat statistieken. ‘Het is niet aan de minister-president om te zeggen: daar kunt u niks mee of die context is ingewikkeld.’ De GroenLinks-leider vroeg de premier om juridisch te onderbouwen op welke grond hij die informatie weigerde te delen. Toen Rutte een brief toezegde, mede omdat hij vooraf had laten echt om 16.00 uur weg te moeten, liet Klaver weten niet akkoord te gaan. ‘Dat is niet voldoende.’

Omtzigt wees Rutte erop dat hij beloofd had meer informatie te delen met de Kamer en zei de stukken binnen een week te willen ontvangen. De premier hield voet bij stuk, waarna Omtzigt Kamervoorzitter Vera Bergkamp vroeg om de stukken namens de gehele Tweede Kamer in een brief te vorderen. PVV-leider Geert Wilders sloot zich daarbij aan en omschreef de reactie van Rutte als ‘schandalige arrogantie. Rutte beloofde dat de brief er snel aankomt, en Bergkamp zei het schrijven te willen afwachten.