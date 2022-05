De bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek, waar buitenlands gas geschikt gemaakt gaat worden voor gebruik in Nederlandse huishoudens, heeft verdere vertraging opgelopen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer. De gevolgen voor de gaswinning in Groningen zijn nog onzeker, maar het uitgangspunt is dat die niet verder omhoog gaat, aldus de bewindsman.