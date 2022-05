Bijna 60.000 Oekraïners geregistreerd in Nederland

De afgelopen week hebben 1740 Oekraïense vluchtelingen zich ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. In totaal staan er nu 58.600 Oekraïners ingeschreven. Dat blijkt uit de meest recent gepubliceerde cijfers van de Rijksoverheid.

Het aantal beschikbare bedden voor Oekraïense vluchtelingen is met 472 gegroeid naar bijna 46.000. In totaal zijn 37.775 van deze bedden in gebruik. Daaruit blijkt dat ruim 20.000 Oekraïners onderdak hebben buiten de gemeentelijke opvang, bijvoorbeeld bij gastgezinnen.