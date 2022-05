Chinezen boos dat ze niet droog blijven onder 'paraplu' van Gucci

Oorspronkelijk was de parasol in China geclassificeerd als een paraplu, maar dat is later aangepast. Een bericht op Weibo waarin het product wordt bespot is meer dan 100 miljoen keer gelezen.

China is voor veel westerse bedrijven een belangrijke markt met een groeiende middenklasse, zeker voor luxemerken als Gucci. Er wordt de laatste tijd in het communistische land kritischer naar luxeproducten gekeken doordat president Xi Jinping een campagne is gestart die focust op "gemeenschappelijke welvaart". Meer in het algemeen kampen westerse bedrijven met het groeiende nationalisme in China, waardoor Chinese bedrijven vaker worden voorgetrokken.