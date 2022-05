Honderden kansrijke asielzoekers naar kantoor in Zwolle

Zwolle gaat ongeveer driehonderd vluchtelingen opvangen in een leegstaand kantoorgebouw. Het gaat om kansrijke asielzoekers en om statushouders, mensen die al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven maar nog geen huis hebben. Het is de bedoeling dat de eerste mensen in het najaar naar het pand verhuizen en dat ze er tot vier jaar blijven wonen.