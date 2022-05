Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen duikt onder de 500

Voor het eerst sinds oktober vorig jaar liggen minder dan 500 mensen die het coronavirus hebben opgelopen in Nederlandse ziekenhuizen. Volgens de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat het in totaal nog om 489 patiënten. Dat zijn er 40 minder dan een dag eerder.

Veruit de meeste mensen die nog met het coronavirus in het ziekenhuis liggen, zijn opgenomen op verpleegafdelingen. Op de intensive cares, die tijdens de coronacrisis meermaals overspoeld dreigden te worden, liggen volgens het overzicht van donderdag nog 26 patiënten die besmet zijn met het virus. Zo’n laag aantal is sinds vorige zomer niet voorgekomen.

Het LCPS maakt in de registraties geen onderscheid tussen patiënten die ernstig ziek zijn door Covid-19 en mensen die in de eerste plaats vanwege een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus.