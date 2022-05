Peiling I&O: steun voor opvang Oekraïners neemt iets af

Nederland staat nog steeds achter het ruimhartig opnemen van vluchtelingen uit Oekraïne, maar de steun daarvoor wordt wel iets kleiner, meldt onderzoeksbureau I&O. Zes op de tien mensen vinden dat Oekraïense oorlogsvluchtelingen met open armen moeten worden ontvangen. Vorige maand vonden bijna zeven op de tien mensen dat, en in maart acht op de tien mensen.

Een op de tien mensen is tegen het ruimhartig opvangen van Oekraïense vluchtelingen, en die groep is redelijk stabiel. De mensen die eerst voor waren, zijn nu vooral ‘neutraal’.

Ongeveer de helft van de Nederlanders is voor Oekraïense toetreding tot de Europese Unie en bijna 20 procent is tegen. Die groepen zijn redelijk stabiel.

I&O peilde ook hoe de Nederlanders over het kabinet-Rutte IV denken. Twee op de drie ondervraagden zijn ontevreden. In januari, toen de coalitie aantrad, was iets meer dan de helft ontevreden. Vooral D66 verliest terrein. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou de partij dertien zetels halen, elf minder dan bij de afgelopen Kamerverkiezingen. CDA verliest virtueel zeven zetels en VVD zes. Bij elkaar zouden de coalitiepartijen 55 van de 78 zetels overhouden. Vergeleken met de verkiezingen winnen vooral JA21, BBB en GroenLinks.