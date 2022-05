Duits parlement schrapt privileges pro-Russische Schröder

De voormalige sociaaldemocratische bondskanselier Gerhard Schröder raakt privileges kwijt door zijn pro-Russische houding tijdens de Russische oorlog tegen Oekraïne. Hij zou het aanzien van Duitsland in de wereld beschadigen. Hij raakt een door de staat betaald kantoor met personeel kwijt, melden Duitse media over het besluit van een commissie van het parlement in Berlijn.

Ondanks de Russische invasie in Oekraïne neemt Schröder geen afstand van de Russische president Vladimir Poetin. Ook houdt hij vast aan zijn lucratieve functies bij Russische staatsenergiebedrijven.

Schröder raakt niet alle speciale rechten als oud-regeringsleider kwijt. Een speciaal pensioen en door de staat betaalde lijfwachten kan hij behouden.

Lobbyist

De 78-jarige Schröder regeerde van 1998 tot 2005 samen met de Groenen. Hij werd later een vooraanstaand lobbyist voor Russische staatsenergiebedrijven zoals Rosneft en Gazprom. In de huidige crisis met Rusland geldt de staatsman als een verbeten adept van Poetin. In Schröders SPD zijn procedures in gang gezet om hem uit de partij te zetten.

De christendemocratische oppositie vindt dat Schröder ook geen recht meer zou moeten hebben op zijn speciale staatspensioen. Ondertussen wil het Europees Parlement hem op een zwarte lijst zien.