Politie pakt voortvluchtige Brit die nog 10 jaar de cel in moet

Agenten hebben in Amsterdam bij toeval een 39-jarige Britse crimineel aangehouden die nog tien jaar de cel in moet. Hij werd sinds 2021 gezocht omdat hij is veroordeeld voor onder meer handel in cocaïne, meldt de politie.

Agenten in burger merkten zaterdagmiddag op een terras een groepje mannen op in Amsterdam-Zuid, van wie er één zich opvallend gedroeg. Zo was hij nerveus bezig met zijn telefoon. De politiemensen hielden het groepje in de smiezen aangezien zich in deze buurt geregeld criminelen ophouden bij horecazaken. Toen even later twee van hen naar een parkeergarage liepen, gingen de agenten erachteraan.

Het duo stapte in een auto en toen ze de parkeergarage uit reden, gaf de politie een stopteken. De auto stopte, maar de bestuurder ging ervandoor. Hij werd na een korte achtervolging gepakt en bleek geen rijbewijs te hebben. Ook had hij nog een geldboete openstaan. De passagier bleef aanvankelijk rustig zitten, maar werd later ook gecontroleerd. Aangezien hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich had en de agenten het niet vertrouwden, namen ze hem ook mee naar het bureau.

Daar kwamen ze erachter dat hij een valse voornaam had opgegeven. Wel klopten zijn achternaam en woonplaats in Engeland, waardoor er bij een zoektocht op internet een foto tevoorschijn kwam van een veroordeelde man die nog tien jaar de cel in moet. De Brit bevestigde dat hij de gezochte man was. Hij stond ook internationaal gesignaleerd. De man zal worden overgeleverd aan zijn thuisland.