Japan wil 149 miljard euro aan ‘groene’ obligaties uitgeven

De Japanse overheid is van plan voor een bedrag van 20 biljoen yen, omgerekend 149 miljard euro, aan ‘groene’ obligaties te gaan uitgeven om zo de overgang naar duurzame energie te helpen financieren. Dat heeft de Japanse premier Fumio Kishida gezegd.

De opbrengst van die obligaties gaat naar projecten op het gebied van hernieuwbare energie, maar ook naar het terugdringen van milieuvervuiling. De derde economie van de wereld heeft de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De overheid heeft geschat dat daar in totaal een bedrag van omgerekend 1,1 biljoen euro aan investeringen voor nodig is.

Japan is erg afhankelijk van fossiele brandstoffen die voor het overgrote deel uit het buitenland geïmporteerd worden, waaronder uit Rusland. Kishida zei dat vanwege de Russische invasie van Oekraïne de situatie rond de energiezekerheid van Japan drastisch is veranderd.