VNG waarschuwt voor malafide praktijken bij opvang Oekraïners

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt gemeenten voor malafide praktijken en ondermijning bij particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Een van de belangrijkste tips volgens de VNG is om in een contract op te nemen dat het ongeldig kan worden verklaard als de aanvraag achteraf niet in orde blijkt te zijn.

In Nederland zijn tienduizenden Oekraïners geregistreerd sinds Rusland het buurland binnenviel in februari. Om al deze vluchtelingen van onderdak te voorzien, moeten gemeenten soms snel handelen om private locaties te regelen voor opvang. De VNG waarschuwt dat veel mensen hier misbruik van willen maken, bijvoorbeeld door de Oekraïners die worden opgevangen uit te buiten, in de prostitutie te dwingen of door te frauderen.

Het is voor gemeenten belangrijk om de informatievoorziening zo goed mogelijk in orde te hebben, ook als er haast is geboden. Daarom moeten volgens de VNG verschillende afdelingen binnen een gemeente contact onderhouden over het selectieproces. Verder moeten gemeenten alle screenings uitvoeren, stelt de VNG. Als er haast is geboden, dan moet worden afgesproken dat de controles achteraf worden gedaan en dat het akkoord hier alsnog op kan stuklopen.

Een derde tip is dat gemeenten moeten weten wat er van aanbieders van onderdak wordt gevraagd. De aanbieders moeten direct bepaalde informatie, zoals een eigendomsbewijs van het pand en een onderbouwde financiering, aan kunnen leveren. Het laatste advies van de VNG is dat er regelmatig toezicht moet zijn op de opvanglocaties. Dan worden misstanden op tijd gesignaleerd.