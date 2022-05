Indonesië heft verbod op export palmolie op

Door de oorlog in Oekraïne kon geen zonnebloemolie meer uitgevoerd worden en ontstond een tekort, waardoor er meer vraag is naar alternatieven zoals palmolie. Daarop legde Indonesië de export van palmolie aan banden, om zelf genoeg voorraad te houden.

Palmolie wordt gebruikt in talloze producten, van zeep, voedsel tot brandstof. Het exportverbod dreigde de kosten in diverse bevoorradingsketens verder op te drijven terwijl bedrijven wereldwijd al last hebben van hoge inflatie.

Indonesië heeft al sinds december moeite om prijsstijgingen van palmolie te beperken en lokale voorraden aan te houden. De Indonesische overheid heeft al geprobeerd diverse maatregelen hiervoor te nemen, waaronder het instellen van maximumprijzen, beperkingen van de export en subsidies aan huishoudens en verkopers van palmolie.

Ondanks de maatregelen wist de Indonesische overheid de richtprijs van 14.000 roepia’s (omgerekend zo’n 92 eurocent) per liter palmolie niet aan te houden. De inflatie in Indonesië was in april het hoogst in drie jaar.