Bloomberg: China wil Russische olie voor strategische reserves

China probeert zijn strategische voorraden van ruwe olie aan te vullen met goedkope olie uit Rusland. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Beijing zou op regeringsniveau gesprekken voeren met Moskou over de extra aankopen van Russische olie. Oliemaatschappijen zouden geen directe betrokkenheid hebben bij de onderhandelingen.

De ministeries van Buitenlandse Zaken van zowel China als Rusland waren niet direct beschikbaar voor commentaar op de vermeende gesprekken. Ook zijn er nog geen details bekend over de omvang of voorwaarden van de potentiële aankopen en is het volgens de ingewijden niet zeker dat er een overeenkomst zal worden gesloten.

De olieprijs is dit jaar flink gestegen door de Russische invasie van Oekraïne, maar de prijs van Russische ruwe olie is daarentegen gedaald. Dit komt omdat veel handelaren geen olie meer van het land durven te kopen vanwege de angst voor reputatieschade door de westerse sancties. De Verenigde Staten hebben de import van olie uit Rusland al verboden. Ook de Europese Unie wil nog dit jaar een boycot van Russische olie.

Om kopers over de streep te trekken biedt Rusland zijn olie met korting aan. Dat biedt een kans voor China om zijn enorme strategische oliereserves goedkoop aan te vullen. Deze voorraden kunnen worden ingezet bij noodsituaties, zoals plotselinge verstoringen van de olietoevoer door bijvoorbeeld natuurrampen of oorlogen.