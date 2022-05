Drogisten verkopen meer producten tegen klachten waterpokken

Opvallend veel kinderen hebben afgelopen tijd waterpokken gekregen, concludeerden onderzoekers recent al op basis van gegevens van huisartsen. Vier tot vijf keer zoveel kinderen krijgen dit jaar waterpokken als in de eerste maanden van 2021.

Middeltjes zoals verkoelende gels kunnen een geïrriteerde huid door waterpokken verzachten en calendula kan de vorming van littekens tegengaan. Tien producten die verzachtend kunnen werken bij waterpokken worden momenteel 25 tot 35 procent meer verkocht dan te verwachten valt in een normaal jaar, aldus directeur Jos Jongstra van het CBD. Welke twee producten uitverkocht dreigen te raken wil hij niet zeggen. ‘We zijn nog in gesprek met leveranciers over de voorraad, dus we willen niet nu een run op deze producten creëren.’

Zeer besmettelijk

Waterpokken is een zeer besmettelijke ziekte, veroorzaakt door een virus. Klachten zijn lichte koorts en rode bultjes met blaasjes op de huid, die erg kunnen jeuken. Al met al duren de ziekteverschijnselen een dag of tien. Voornamelijk kinderen lopen waterpokken op. Meer dan 95 procent van de kinderen die in Nederland opgroeien heeft op 6-jarige leeftijd de waterpokken gehad, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Jongstra van het CBD benadrukt dat de tien producten die tegen de klachten bij waterpokken kunnen helpen onderling uitwisselbaar zijn. ‘En het zijn geen geneesmiddelen, deze producten werken echt alleen verzachtend.’