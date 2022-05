Erdogan wil Finland en Zweden beslist niet bij NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft beklemtoond dat hij er niet over piekert om in te stemmen met een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Hij zei in een toespraak tot jongeren dat de Noord-Europese landen terroristen herbergen en dat hij goede betrekkingen wil blijven houden met Moskou en Kiev. Turkije is sinds de Koude Oorlog een historische pijler van de NAVO en heeft net als elk lid de mogelijkheid aanvragen van nieuwe leden te blokkeren.