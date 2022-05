Minder geld voor verleiding betekent meer dwang in klimaatbeleid

De miljardenverbouwing van de begroting waar kabinet en coalitiepartijen het bijna over eens zijn, gaat ten koste van de pot geld die opzij is gezet om bijvoorbeeld bedrijven te helpen verduurzamen. Aangezien aan de klimaatdoelen niet wordt getornd, betekent dit waarschijnlijk dat meer dwingende maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Om extra geld te kunnen steken in onder meer de krijgsmacht wil het kabinet in totaal 2,2 miljard euro halen uit de miljardenfondsen die zijn opgetuigd voor investeringen in het klimaat, de stikstofaanpak en toekomstige economische groei. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in de Telegraaf. Maar zij wijzen er daarbij op dat met minder geld wél dezelfde doelen moeten worden gehaald.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de komende jaren vooral wordt ingezet op het verleiden van bedrijven tot duurzame investeringen. Daarvoor is een forse subsidiepot beschikbaar. Maar naarmate die kleiner wordt, zal normering een grotere rol gaan spelen in het klimaatbeleid. ‘Dan moet de vervuilende industrie het doen met iets minder subsidie en iets meer regels’, aldus een ingewijde.

De afgelopen weken overlegde de top van het kabinet met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen over de voorjaarsnota. Het kabinet werd, kort na zijn beëdiging, geconfronteerd met een inflatieprobleem. Daarnaast wil de Kamer dat er meer geld gaat naar defensie.