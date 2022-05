VVD over Rutte: ik zie geen pathologische leugenaar

Premier Mark Rutte is geen pathologische leugenaar, stelt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in het debat over de gewiste sms’jes van de minister-president. ‘Ik zie geen patroon van onwaarheden.’

‘Ik ga ervan uit dat hij zorgvuldig en integer heeft gehandeld’, zei Ellian.

Hij reageerde daarmee op de felle kritiek van de oppositie op Rutte. Die stelde dat hij zich gedurende zijn jarenlange premierschap cruciale zaken niet herinnert en op verschillende fronten fouten maakt, maar er telkens dankzij de steun van de coalitiepartijen mee weg komt. De oppositie vindt het onbegrijpelijk dat de VVD de premier blijft beschermen.

Betonrot

PVV-leider Geert Wilders wilde van het VVD-Kamerlid weten wanneer Rutte wat hem betreft te ver is gegaan, en sprake is van ‘betonrot’ voor de partij. Voor Wilders is het duidelijk. ‘Wegwezen.’

Ellian hekelde op zijn beurt de houding van de oppositie die op voorhand Rutte niet gelooft. Voordat de premier zich in de Kamer kan verdedigen, heeft de oppositie haar oordeel al klaar: hij is opnieuw de fout in gegaan door het eigenhandig wissen van sms’jes.

Duidelijkheid

Het VVD-Kamerlid vindt met de oppositie dat het handelen van de overheid in een democratische rechtsstaat controleerbaar moet zijn. Mede daarom moet er snel duidelijkheid komen over de manier waarop premier Mark Rutte zijn sms’jes archiveert.

Volgens Ellian heeft Rutte zich aan de richtlijn gehouden. Het VVD-Kamerlid wil wel weten wat er gebeurt met lange sms’jes die niet kunnen worden doorgestuurd, maar aan een ambtenaar worden voorgelezen. ‘Dat bevreemdt mij ook.’ Ook wil Ellian weten welke mogelijkheden Rutte zelf ziet om de controleerbaarheid van zijn sms’jes te verbeteren.