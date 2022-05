CDA: vraag is of Rutte zich aan geest van de wet hield

Het CDA vraagt zich af of de manier waarop Mark Rutte omging met de berichten die hij ontving op zijn telefoon wel naar de geest van de wet was. Zelfs als hij volgens de regels formeel zijn berichten mocht weggooien, wil dat niet zeggen dat hij op een correcte manier heeft gehandeld.

‘Dat de minister-president een telefoon uit de vorige eeuw gebruikt, is volgens mij niet tegen de letter van de wet. Hij zou zelfs de sms-berichten met zijn telefoon op het kopieerapparaat kunnen leggen, dat kunnen uitprinten en vervolgens kunnen archiveren’, zei CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. ‘Het gaat natuurlijk ook over de geest van de wet: dat het geordend moet zijn, dat het goed doorzoekbaar moet zijn.’

Bontenbal vroeg Rutte verder of hij zelf niet vindt dat hij een voorbeeldfunctie heeft voor de ambtenaren die voor de overheid werken. Hij vindt overigens niet dat Rutte per se alles had moeten opslaan. ‘Er vindt ergens een selectie plaats’, aldus de CDA’er. ‘Ik heb ook gevraagd: is het niet kwetsbaar als de minister-president zelf die selectie maakt?’

De CDA’er benadrukte dat iedereen zich aan de regels moet houden, ook de premier.

Oppositiepartijen vroegen aan Bontenbal of hij ook vindt dat er sprake is van een structureel gebrek aan transparantie van de minister-president. ‘Ik veroordeel de minister-president nu nog niet’, zei Bontenbal op een vraag van Freek Jansen (Forum voor Democratie).

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) wilde van Bontenbal weten of er contact is geweest tussen de CDA en het ministerie van Rutte, of tussen het CDA en de andere coalitiefracties. ‘Het simpele antwoord is dat het u niks aangaat’, aldus Bontenbal. Hij zou ‘geen uitgebreid contact’ met het ministerie van Algemene Zaken gehad hebben en zijn inbreng in het debat niet gedeeld hebben met anderen.