Rusland: helft van klanten Gazprom heeft roebelrekening geopend

Ongeveer de helft van de 54 buitenlandse klanten van het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft een roebelrekening en een rekening in vreemde valuta, zoals de euro, geopend bij Gazprombank. Dat zei de Russische vicepremier Aleksandr Novak tijdens een bijeenkomst in Moskou.

De importeurs van Russisch gas hopen daarmee te voldoen aan de eis van president Vladimir Poetin om gas in roebels af te rekenen. Rusland stopte in april met de gasleveringen aan Bulgarije en Polen nadat ze weigerden te voldoen aan de eis van Poetin, waardoor de vrees ontstond dat andere landen de volgende zouden kunnen zijn.

Novak verklaarde daarnaast dat enkele grote bedrijven al in roebels hebben betaald voor Russisch gas onder de nieuwe regeling. Volgens de vicepremier zal in de komende dagen ook een definitieve lijst worden gepubliceerd van de bedrijven die in roebels hebben betaald en welke dat hebben geweigerd.

Het Finse staatsbedrijf Gasum liet eerder al weten niet over te stappen op de nieuwe betaalmethode en verklaarde deze week dat het zijn geschil over de roebelbetalingen met Gazprom voor een arbitragecommissie zal brengen.