Minister De Jonge wil groter deel huurmarkt reguleren

Het betaalbaar maken van huurhuizen voor de middeninkomens wil De Jonge doen door een puntensysteem in te voeren dat ook al geldt in de sociale huursector (waarvoor niet meer dan 763 euro huur mag worden betaald). Het puntensysteem wordt opgerekt en komt tussen de 1000 en 1250 euro te liggen. Huurstijgingen kunnen zo beperkt worden.

De minister presenteerde donderdag zijn plan ‘Betaalbaar wonen’. Hij zet vooral in op woningen voor mensen met een middeninkomen zoals agenten, docenten en verplegers. Zij moeten makkelijker aan een huis gaan komen.

Laag inkomen

Ook wil de bewindsman de hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken. Door de hoge huren houden zij soms te weinig geld over om van te leven. Zij dreigen helemaal in de problemen te komen door de hoge inflatie.

‘Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren’, staat in de plannen.

Hervorming huurtoeslag

Ook gaat de huurtoeslag op de schop. De Jonge wil die ‘stevig’ vereenvoudigen. Door de plannen moeten ook meer mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hervormde huurtoeslag moet in 2024 ingaan.

Het plan is om de maximale huurgrens voor de huurtoeslag te schrappen. Die grens ligt nu op 763 euro. Ook komen jongeren eerder in aanmerking voor huursubsidie. De leeftijdsgrens gaat van 23 naar 21 jaar. En servicekosten vallen straks niet meer onder de huurtoeslag.

Inzichtelijk maken woningwaardestelsel

De woonminister wil huurders en kopers beter beschermen. ‘Er is geen plek voor makelaars die onder een hoedje spelen over de rug van een koper. Malafide verhuurders pakken we aan’, zo staat in het plan. Een van de maatregelen die De Jonge wil invoeren om de rechtsbescherming te verbeteren, is het ‘dwingend en inzichtelijk maken van het woningwaarderingstelsel’.

Eerder was al bekend geworden dat er meer gebouwd zal worden voor de lage en middeninkomens. Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 moeten worden gerealiseerd, moet bijna 40 procent ofwel 350.000 woningen bestemd zijn voor de middeninkomens. Verder gaat het om 250.000 sociale huurwoningen.