Drie Nederlanders opgepakt voor reeks plofkraken in Duitsland

De politie heeft dinsdag drie mensen opgepakt in Haarlem en Vianen die worden verdacht van een reeks plofkraken in Duitsland, meldt Europol donderdag. De drie zouden deel uitmaken van een bende die vorig jaar tussen oktober en november acht geldautomaten heeft opgeblazen in de Duitse deelstaten Hessen, Baden-Württemberg, Nedersaksen en Rijnland-Palts. Daarbij zou ruim 958.000 euro zijn gestolen.

Behalve de Nederlanders zijn er eind maart ook drie Duitsers opgepakt in Hessen voor de plofkraken. Die leidden ook tot ruim een miljoen euro aan schade aan de omliggende panden.

Het onderzoek naar de plofkraken staat onder leiding van de procureur-generaal van de Duitse stad Frankfurt am Main, de grootste stad van Hessen. Die werkt daarbij samen met de Nederlandse politie. Er wordt nog gezocht naar een zevende lid van de bende. Daarbij is niet bekendgemaakt of het gaat om een Nederlander of een Duitser.