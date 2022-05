Prijsvechter easyJet positief over zomer 2022

Prijsvechter easyJet heeft vertrouwen in komende zomer. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft voor de vakantieperiode bijna weer evenveel vliegtickets beschikbaar als voor de coronacrisis in 2019. Daarbij lag het aantal boekingen in de laatste tien weken consistent boven het niveau van 2019. EasyJet, dat een van de grotere gebruikers van Schiphol is, profiteerde ook van het schuiven met capaciteit om vooral op de drukke routes genoeg stoelen te kunnen aanbieden.

Over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar dat loopt tot en met september zette het concern nog wel een verlies van 557 miljoen pond (657 miljoen euro) in de boeken, mede als gevolg van de impact van de coronacrisis. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 701 miljoen pond.

Verder zag easyJet het aantal passagiers in de meetperiode met 470 procent groeien tot 23,4 miljoen. De capaciteit nam met 373 procent toe. Dat betekent concreet dat vliegtuigen in doorsnee voller zaten. De totale omzet viel met krap 1,5 miljard pond ruim vijf keer hoger uit dan een jaar eerder. Naast de extra capaciteit verkocht easyJet ook meer ondersteunende producten. Zo merkte het bedrijf een sterke vraag naar zijn pakketreizen die het in het Verenigd Koninkrijk verkoopt.

De maatschappij zegt vertrouwen te houden in een sterk herstel van de luchtvaart. Topman Johan Lundgren zegt in een toelichting dat er sprake is van een inhaalvraag naar reizen. Dit en de combinatie met de opheffing van de reisbeperkingen zorgen voor aanhoudend herstel. Verder heeft easyJet 1,5 miljoen stoelen verplaatst naar de best presterende markten. In de afgelopen paasvakantie zat easyJet qua bezettingsgraad op 90 procent.