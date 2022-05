Wereldwijd recordaantal van bijna 60 miljoen mensen ontheemd

Door conflicten en natuurrampen zijn vorig jaar tientallen miljoenen mensen in eigen land op de vlucht geslagen, waardoor het aantal ontheemden naar recordhoogte is gestegen. Wereldwijd stonden eind 2021 59,1 miljoen mensen geregistreerd als ontheemd, 4 miljoen meer dan een jaar eerder, staat in het jaarlijkse rapport van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), onderdeel van de Noorse Vluchtelingenraad.