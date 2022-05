Damrak zet zich schrap na verkoopgolf op Wall Street

Op het Damrak staat Prosus mogelijk opnieuw onder druk na een fors koersverlies van 7 procent voor Tencent, dat woensdag met teleurstellende resultaten kwam. De techinvesteerder, die een groot belang heeft in het Chinese internet- en gamebedrijf, raakte woensdag al ruim 4 procent kwijt.

De kans dat Rusland binnenkort zijn schulden niet meer kan betalen is ook een stuk groter geworden na een aankondiging van het Witte Huis. Minister van Financiën Janet Yellen zei dat Amerikanen volgende week waarschijnlijk geen geld meer mogen ontvangen op Russische staatsobligaties. Dan kan Rusland delen van zijn staatsschuld niet afbetalen en komt wanbetaling dichtbij.

Openingsverlies

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van zo’n 1 procent. De andere Europese beurzen lijken eveneens flink lager te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië verloren donderdag terrein. Tokio sloot de Nikkei 1,9 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2,7 procent kwijt.

Aalberts, dat donderdag zijn aandeelhoudersvergadering houdt, kwam met een handelsupdate. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste vier maanden op eigen kracht met 9 procent groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het orderboek was eind april 51 procent hoger dan vorig jaar. Het bedrijf weet de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens en tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten het hoofd te bieden en stelt tot nu toe geen ernstige problemen te hebben ondervonden.

Rebranding

De eigenaar van winkelvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield kondigde een ‘rebranding’ aan van enkele winkelcentra. De winkelcentra in Madrid, Stockholm en Warschau van het bedrijf worden in het najaar omgedoopt tot een Westfield-winkelcentrum. Het bedrijf zet daarmee de uitbreiding van het Westfield-merk in Europa voort.

De AEX sloot woensdag 1,4 procent lager op 693,03 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 3,6 procent in het rood. De brede S&P zakte 4 procent en techgraadmeter Nasdaq kelderde 4,7 procent.

De euro was 1,0488 dollar waard, tegen 1,0509 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 110,02 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 110,09 dollar per vat.