Politie: 13-jarige Sedar werd onschuldig slachtoffer van ripdeal

Het coldcaseteam dat onderzoek doet naar de dood van de 13-jarige Sedar Soares gaat ervan uit dat hij per abuis en onschuldig het slachtoffer werd van een ripdeal. De tiener kwam in 2003 om het leven nadat hij was geraakt door een kogel. Hij was toen met vriendjes sneeuwballen aan het gooien bij een Rotterdams metrostation.