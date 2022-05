Grunberg ontvangt P.C. Hooft-prijs

Arnon Grunberg krijgt donderdagavond in theater Diligentia in Den Haag de P.C. Hooft-prijs voor proza, een oeuvreprijs van 60.000 euro. Volgens de jury heeft Grunberg een "immense bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur".

Zijn eerste roman, Blauwe maandagen, kwam uit in 1994. In de jaren erna schreef Grunberg bestsellers als Tirza (2006) en Moedervlekken (2016). Voor zijn oeuvre won hij onder meer in 2009 al de Constantijn Huygens-prijs.

De P.C. Hooft-prijs bestaat sinds 1947, het jaar waarin de driehonderdste sterfdag van dichter en toneelschrijver Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) werd herdacht. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse schrijver, afwisselend voor proza of poëzie.

De uitreiking door Maaike Meijer, voorzitter van de Stichting P.C. Hooft-prijs, gaat gepaard met onder meer de uitvoering van nummers van Leonard Cohen, de zanger en schrijver van wie Grunberg een fan is. Pierre Bokma verzorgt een interactief onderdeel: hij geeft de aanwezigen een schrijfles. Zijn collega Lineke Rijxman draagt een verhaal voor.