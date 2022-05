Verdachte schutter Alblasserdam hoort of hij langer vast blijft

De 38-jarige verdachte van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen verschijnt donderdag voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Die bepaalt of het voorarrest van de man uit Oud-Alblas wordt verlengd.

Bij de schietpartij aan de Molensingel in Alblasserdam op vrijdagochtend 6 mei kwamen een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje om het leven. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zijn ernstig gewond geraakt. Zij mochten na een verblijf in het ziekenhuis onlangs naar huis. De verdachte, volgens meerdere media gaat het om John S., was in het verleden cliënt van de zorgboerderij Tro Tardi.

De man uit buurdorp Oud-Alblas wordt ook verdacht van het neerschieten van een 60-jarige man in Vlissingen, twee dagen eerder. Het levenloze lichaam van de exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory werd op 4 mei in zijn winkel in de Sint Jacobsstraat aangetroffen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de drie moorden en twee pogingen daartoe loopt nog. De zitting bij de raadkamer is niet openbaar. Na een periode van negentig dagen moet de strafzaak voor de eerste keer in het openbaar door de rechtbank worden behandeld.