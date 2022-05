Rechter buigt zich over vaccinatieplicht voor personeel KLM

Een keur aan landen eist van personeel van luchtvaartmaatschappijen dat ze gevaccineerd zijn. Het gaat onder meer om landen in Zuid-Amerika, Canada, Singapore en Thailand. Ook binnen Europa is een vaccinatie of een negatief testbewijs verplicht. Volgens de maatschappij is volledige inzetbaarheid in het netwerk al jaren een eis bij de wervingsprocedure. Om ook in de toekomst planningen rond te krijgen wordt daarom van nieuw personeel vaccinatie verlangd.

Cabinebond VNC zou geen bezwaren zien in de eis. VNV doet dat wel. Volgens die bond zijn vaccinaties een persoonlijke keuze.