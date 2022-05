Bondskanselier Scholz komt naar Den Haag voor overleg met Rutte

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz komt naar Den Haag voor overleg met premier Mark Rutte. Dat is voor het eerst. Rutte is eerder al wel langs geweest in Berlijn.

Naast de relatie tussen beide landen zal ook de oorlog in Oekraïne een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Scholz ligt daarover in eigen land enigszins onder vuur omdat hij zich te terughoudend zou opstellen in de kwestie. Duitsland levert wel wapens aan Kiev.

De sociaaldemocraat Scholz trad eind vorig jaar aan als opvolger van Angela Merkel. Zij was voor Rutte een belangrijke bondgenoot in de Europese Unie. Tijdens een bezoek van Rutte in januari aan Berlijn verklaarde Scholz de goede samenwerking tussen beide landen te willen voortzetten en verdiepen. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De bondskanselier zal door koning Willem-Alexander worden ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Na een overleg op het ministerie van Algemene Zaken volgt een diner op het Catshuis.