Biden zet oorlogswet in voor aanpak babymelkpoedertekort

De Amerikaanse president Joe Biden zet een oorlogswet in en opent een ‘luchtbrug’ om het tekort aan babyvoeding in de VS aan te pakken. De Amerikaanse regering laat melkpoeder meevliegen op commerciële vliegtuigen die door het leger zijn ingehuurd, heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

‘Het omzeilen van reguliere luchtvrachtroutes zal de invoer en distributie van babymelkpoeder versnellen en dienen als een onmiddellijke ondersteuning terwijl fabrikanten de productie blijven opvoeren’, staat in de vrijgegeven verklaring.

Biden maakt ook gebruik van de zogenoemde Defense Production Act (DPA) om producenten van babyvoeding voorrang te geven bij leveringen. Tijdens de coronacrisis maakte de president ook al gebruik van deze oorlogswet om bedrijven te verplichten de productie van medische apparatuur en mondmaskers op te voeren.

‘Ik weet dat ouders in het hele land zich zorgen maken over het vinden van voldoende zuigelingenvoeding om hun baby’s te voeden. Als ouder en als grootouder weet ik hoe stressvol dat is’, aldus Biden in een video op Twitter. Hij zei dat hij een beroep had gedaan op de DPA ‘om ervoor te zorgen dat fabrikanten de nodige ingrediënten hebben om veilige, gezonde zuigelingenvoeding te maken.’

Veel ouders in de VS grijpen de laatste tijd mis als ze in de winkel zoeken naar babymelkpoeder. Het tekort is onder meer ontstaan doordat een fabriek is gestopt met de productie en vervolgens verergerd door wereldwijde problemen in de bevoorrading als gevolg van de coronapandemie.