Zelenski belooft hulp aan slachtoffers Russische bezetting

Alle Oekraïense slachtoffers van de Russische bezetting krijgen speciale hulp van de staat. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag tijdens zijn videotoespraak beloofd. Hij heeft daartoe een wet ondertekend, maar meer details heeft Zelenski niet bekendgemaakt. De hulp is volgens de president ook bedoeld voor ‘alle gevangenen van het Kremlin’, op de Krim of in het door Rusland bezette deel van de Donbas.

Zelenski bracht 18 mei 1944 in herinnering, een belangrijke herdenkingsdag in Oekraïne. Destijds liet Sovjetdictator Josef Stalin de Krim-Tartaren deporteren omdat ze zouden hebben gecollaboreerd met de Duitsers. Toen Rusland in 2014 het schiereiland annexeerde, verwoestte volgens de president een ‘tweede golf van vernietiging alles wat vrij was op de Krim.’

Het Oekraïense staatshoofd zegt alles te doen om zijn land te bevrijden van de Russische bezetting. ‘Cherson, Melitopol, Enerhodar Berdjansk, Marioepol en al onze steden en dorpen die tijdelijk bezet zijn, moeten weten dat Oekraïne zal terugkeren’, zei hij. Hoe lang dit duurt, hangt af van de situatie op het slagveld. ‘We proberen het zo snel mogelijk te doen. We zijn verplicht om de bezetters te verdrijven en echte veiligheid te garanderen aan Oekraïne.’