Zanger en acteur Wim Rijken (63) overleden

Zanger, acteur en presentator Wim Rijken is overleden. De artiest overleed woensdag op 63-jarige leeftijd in een hospice Amsterdam. Dat bevestigt zijn agent tegenover het ANP na berichtgeving van De Telegraaf.

Rijken bracht vanaf de jaren 80 verschillende singles uit, waaronder een duet met Conny Vandenbos. In de jaren 90 was Rijken te zien als presentator van Call TV op Veronica. Hij presenteerde daar onder meer De winkel van Sinkel en De Droogkap. Als acteur was Rijken te zien series als Oppassen!!!, Flikken Maastricht en Goede Tijden Slechte Tijden. Ook speelde hij de rol van Sinterklaas in de Sinterklaasfilms van Martijn van Nellestijn.

Vier jaar geleden werd er bij Rijken een zeldzame beenmergziekte vastgesteld waarvoor hij intensieve behandelingen onderging. Aan De Telegraaf vertelde Rijken een dag voor zijn dood over zijn keuze voor euthanasie. ‘Het was uitzichtloos geworden. Het is genoeg’, aldus de artiest in zijn laatste interview.