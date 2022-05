Gepensioneerde Spaanse koning voor enkele dagen terug naar Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos keert donderdag voor een kort verblijf terug naar Spanje. Het is voor het eerst in zo’n twee jaar dat de vader van koning Felipe terugkeert naar het land. In 2020 verliet hij Spanje plotseling en met destijds onbekende bestemming, nadat hij in opspraak was geraakt over transacties met onder meer Saudi-Arabië.