Russische tak Google vraagt bankroet aan na beslag op rekening

De Russische dochteronderneming van Google is van plan faillissement aan te vragen. De lokale divisie van het Amerikaanse techconcern neemt die stap omdat Russische autoriteiten de bankrekening van het bedrijf in beslag hebben genomen.

Door de inbeslagname van de bankrekening kan het Russische onderdeel van Google leveranciers en werknemers niet meer betalen, meldt een woordvoerder. Het bedrijf hield al sinds 22 maart rekening met een bankroet, staat in een door Google gepubliceerd document in een Russisch register.

Google staat in Rusland al langere tijd onder grote druk van de autoriteiten. Aan de ene kant eist de Russische overheid dat het bedrijf advertenties, video’s, foto’s of berichten over de oorlog in Oekraïne verwijdert die ‘illegale’ informatie zouden bevatten. Rusland hanteert censuur op berichten over de oorlog in Oekraïne.

Tegelijkertijd verplichtte een Russische rechtbank Google om een geblokkeerde tv-zender op zijn videoplatform YouTube weer toe te laten. Die zender is in handen van een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin die op sanctielijsten staat. Na weigering door Google werd al beslag gelegd op een deel van de banktegoeden van Google in Rusland.

Vertrek medewerkers

Na de Russische inval in Oekraïne vertrokken al veel Google-medewerkers uit Rusland, maar er waren nog enkele personeelsleden actief. Google verkoopt geen advertentieruimte in Rusland meer als reactie op de oorlog. Volgens het bedrijf blijven de gratis diensten van het techbedrijf, zoals Maps, Android en Gmail, nog wel beschikbaar voor Russen.

Al voor de oorlog legde de Russische mediawaakhond Google boetes op omdat het bedrijf weigerde bepaalde informatie te verwijderen. Die boetes zijn opgelopen tot omgerekend 7,5 miljoen euro, blijkt uit gegevens van een Russische register voor gerechtsdeurwaarders. In het verleden klaagden Russische autoriteiten ook over platforms als Twitter omdat die berichten van de oppositie in Rusland niet wilden verwijderen.