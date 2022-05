VS heropenen ambassade in Kiev na drie maanden

De Verenigde Staten hebben officieel hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev heropend, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Antony Blinken. ‘Het Oekraïense volk heeft, met onze hulp, zijn thuisland verdedigd tijdens de gewetenloze invasie van Rusland, en als gevolg daarvan wapperen de Stars and Stripes opnieuw boven de ambassade’, zei de bewindsman.

Medio februari verhuisden de VS de ambassade van hoofdstad Kiev naar Lviv, in het westen van Oekraïne. Op 21 februari, de dag waarop de Russische president Vladimir Poetin de afvallige Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk officieel erkende, werd het Amerikaanse ambassadepersoneel tijdelijk naar Polen verhuisd. Drie dagen later viel Rusland Oekraïne binnen.