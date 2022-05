‘Europese Geopolitieke Gemeenschap’ voor buren EU in de maak

Het nieuwe landenverband, met de EU als kern, is bedoeld voor landen ‘die zich bij ons willen aansluiten’, zoals Oekraïne, Georgië en Moldavië, maar ook om de politieke banden te versterken ‘met landen die dicht bij ons staan’. Het zou de samenwerking met hen moeten verdiepen en hen dichter bij elkaar moeten brengen, met name in hun buitenlandbeleid. Ze kunnen toegang krijgen tot populaire EU-voorzieningen als uitwisselingsprogramma Erasmus en onderzoeksprogramma Horizon, oppert Michel.

De leiders van de deelnemende landen zouden tweemaal per jaar bijeen kunnen komen. De buitenlandministers kunnen geregeld aanschuiven bij het overleg van hun EU-collega’s, en andere ministers mogelijk ook, stelt Michel voor.

Zoethoudertje

Het idee voor zo’n nieuwe gemeenschap, dat Macron vorige week lanceerde, stuitte meteen op kritiek uit landen die uit zijn op het EU-lidmaatschap. Zij vrezen dat ze met een zoethoudertje worden afgescheept. Maar Michel wil ‘van meet af aan heel duidelijk zijn: dit initiatief is op geen enkele manier bedoeld om de uitbreiding te vervangen of om te dienen als nieuw excuus voor uitstel’.

Michel wil in de zomer de EU-leiders en partnerlanden bijeenroepen om ‘de concrete mogelijkheden’ te bespreken. Na Macrons eerdere uitlatingen bleek niet ieder EU-land al warm te lopen voor de plannen.