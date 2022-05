Economie Rusland groeide nog voor inval in Oekraïne

De Russische economie is in de eerste drie maanden van het jaar met 3,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het nationale statistiekbureau van het land. Een groot deel van het kwartaal had Rusland nog geen last van de gevolgen van zijn inval in Oekraïne, die op 24 februari begon. Daarna kondigden westerse landen tal van sancties af om Rusland economisch te straffen voor de oorlog.

De economische groei in het eerste kwartaal zal door sancties van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten volgens kenners geen vervolg krijgen. Grote Russische banken kunnen amper transacties uitvoeren door de uitsluiting van de interbancaire berichtendienst SWIFT en veel producten mogen niet meer naar Rusland worden geëxporteerd. De Russische centrale bank, die zelf niet bij zijn buitenlandse tegoeden kan, rekent op een economische krimp van 10 procent in heel 2022.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het eerste kwartaal minder hard dan het Russische ministerie van Economische Zaken had verwacht. De economie groeide ook minder hard dan in het laatste kwartaal van 2021, toen het bbp met 4 procent steeg op jaarbasis.

In het eerste kwartaal groeide de Russische economie onder andere doordat de mijnbouwsector hard groeide. Hier vallen ook bedrijven in de olie- en gasindustrie onder, die voor het begin van de oorlog al profiteerden van fors gestegen energieprijzen. De Verenigde Staten boycotten wegens de oorlog al alle fossiele brandstoffen uit Rusland. De meeste lidstaten in de Europese Unie zouden Rusland economisch ook hard willen raken door de import van Russische olie te verbieden. Enkele lidstaten die erg afhankelijk zijn van Russische olie zijn hier tegen, waaronder Hongarije.