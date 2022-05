Vattenfall wil noodlijdend Warmtebedrijf Rotterdam kopen

Energieleverancier Vattenfall is van plan het Warmtebedrijf Rotterdam te kopen. Dat bedrijf in handen van de gemeente dreigde om te vallen doordat een gehoopte warmteleiding naar Leiden er niet kwam. Vattenfall wil ook alle medewerkers van het Warmtebedrijf Rotterdam overnemen.

Het Warmtebedrijf Rotterdam werd in 2006 opgericht om restwarmte afkomstig van de Rotterdamse industrie naar de stad te brengen voor de verwarming van huizen. Maar het aantal woningen dat uiteindelijk werd aangesloten op dit warmtenet viel tegen, waardoor het bedrijf van meet af aan kwakkelde. Een extra verbinding met Leiden vanuit een nog aan te leggen leiding naar Den Haag moest voor meer inkomsten zorgen, maar de gemeente trok daar in oktober haar handen van af omdat de risico’s te groot waren.

Het college van Rotterdam is positief over het bod van Vattenfall, meldt het energiebedrijf op zijn site. De gemeenteraad moet nog instemmen en besluit op 2 juni over de gehoopte overname. De gemeente Rotterdam is veruit de grootste aandeelhouder in het Warmtebedrijf Rotterdam, maar ook de provincie Zuid-Holland heeft aandelen. De Provinciale Staten beslissen aanstaande dinsdag over de overname. Ook de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie moeten als toezichthouders tegen kartelvorming hun goedkeuring geven.

Financiële details van het bod van Vattenfall zijn niet bekendgemaakt. Het bedrijf stelt met de overname de warmtevoorziening aan aangesloten wijknetten te willen waarborgen. Vattenfall is ook ook eigenaar van twee wijknetten voor stadswarmte in Rotterdam en Hoogvliet. Het bedrijf levert ook stadswarmte in Leiden, Arnhem, Ede, Nijmegen, Amsterdam en Almere.