Herontdekte schets van Michelangelo geveild voor 23 miljoen euro

De schets van Michelangelo (1475-1564) dateert uit het einde van de vijftiende eeuw en was onlangs weer opgedoken in een Franse privécollectie, nadat het werk in 1907 voor het laatst was verkocht, eveneens in Parijs. De schets, in pen en bruine inkt, is deels gebaseerd op een fresco van Masaccio in de Brancacci-kapel in Florence en verkeert volgens Christie's in goede staat.

