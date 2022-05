ABN AMRO verliest fors, Air France-KLM gewild na megadeal

ABN AMRO heeft woensdag bijna 12 procent van zijn beurswaarde verloren. Op de aandelenbeurs in Amsterdam schrokken beleggers van het kwartaalbericht van de bank, die meer geld kwijt was aan extra inspanningen om witwassen tegen te gaan. Air France-KLM was een grote stijger na de aankondiging van een grote deal met de Franse containervervoerder CMA CGM.

ABN AMRO waarschuwde bij zijn handelsupdate ook voor indirecte effecten van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voor klanten van de bank. Zij kunnen bijvoorbeeld last krijgen van hogere gasprijzen en handelssancties. Het financiële concern was veruit de grootste verliezer in de MidKap.

Air France-KLM steeg bijna 5 procent na de bekendmaking van een overeenkomst met CMA CGM over de versterking van het eigen vermogen van de luchtvaartcombinatie. De vrachtvervoerder neemt een belang van 9 procent in Air France-KLM, dat door de coronacrisis nog altijd met een negatief eigen vermogen kampt. CMA CGM laat vliegtuigen van het luchtvaartconcern ook zijn luchtvracht uitvoeren.

Prosus

De AEX-index zakte 1,4 procent tot 693,03 punten, met Just Eat Takeaway als grootste verliezer (min 9,7 procent). Prosus verloor 4,3 procent na een tegenvallend kwartaalbericht van het Chinese internetconcern Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft.

De MidKap verloor 1,9 procent tot 1013,52 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,3 procent. Beleggers verwerkten nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone, die bevestigen dat de prijsstijgingen in de eurolanden op een recordniveau liggen. Kopstukken van de Europese Centrale Bank hinten steeds meer op een renteverhoging, wat aandelen relatief minder aantrekkelijk maakt.

TUI

TUI kelderde 13 procent in Frankfurt. De reisorganisatie heeft nieuwe aandelen uitgegeven om de steun die het tijdens de coronacrisis kreeg van de Duitse overheid deels terug te betalen. In Madrid steeg Siemens Gamesa 12,6 procent. Siemens Energy (plus 1,3 procent) bevestigde een bod te overwegen op de aandelen van de Duits-Spaanse maker van windturbines die het nog niet bezit.

De euro was 1,0509 dollar waard, tegen 1,0533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent minder op 110,17 dollar. Brentolie werd ook 2 procent goedkoper op 109,73 dollar per vat.