RWS trad goed op bij watercrisis Limburg, rolverdeling kan beter

Rijkswaterstaat (RWS) heeft goed gefunctioneerd tijdens de watersnoodramp in Limburg van juli vorig jaar, concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in een evaluatie. Het instituut zegt wel ‘dat intern en in de samenwerking met partners, meer aandacht moet komen voor ieders rollen en taken binnen de crisisorganisatie’. Ook was er soms onduidelijkheid over de situatie doordat er te veel informatie werd gedeeld over het hoge water.