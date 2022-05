Kamer wil actief toezicht op cultuuromslag bij politiedienst

Een commissie die onderzoek doet naar de problemen bij de Landelijke Eenheid, een belangrijke politieafdeling in Driebergen, moet actief en zonder belemmeringen de gewenste verbeteringen in de werksituatie kunnen bijhouden. Daarbij moeten de onderzoekers ook de mening van de agent op de werkvloer betrekken. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer van D66, PVV, SP en VVD, die donderdag een motie indient met deze strekking.