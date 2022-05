Nog steeds meer griep dan gebruikelijk, griepgolf zwakt wel af

Er is nog steeds meer griep dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar in Nederland, maar de griepepidemie is afgelopen week wel verder afgenomen, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Daarmee is de griepgolf, die Nederland al zo’n 2,5 maand teistert, voor de derde week op rij afgezwakt.

Het Nivel baseert zich op monsters uit laboratoria van ziekenhuizen en GGD-teststraten. Of er sprake is van een epidemie wordt ook vastgesteld met behulp van monsters die huisartsen afnemen bij patiënten. Afgelopen week werd bij 31 procent van deze monsters een influenzavirus gevonden in het laboratorium van het RIVM. In de weken daarvoor was dit respectievelijk 32 procent en 53 procent. Tot half april lag dit percentage tussen de 70 en 80 procent. ‘Het is nog even afwachten of deze dalingen verder doorzetten tot het niveau van voor de griepepidemie’, stelt het Nivel.

De wekelijkse steekproef van huisartsen bestaat uit tientallen monsters. Zo’n 45 huisartsenpraktijken in het land melden het aantal patiënten met griepklachten.