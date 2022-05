Wereldbank geeft 12 miljard extra uit voor hongerbestrijding

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft voor grote zorgen over de voedselzekerheid in armere landen gezorgd. Beide landen zijn mondiaal belangrijke exporteurs van graan. Bovendien levert Rusland belangrijke grondstoffen van kunstmest, die door de inval in het Oost-Europese land ook duurder is geworden.

De miljardenfinanciering moet ervoor zorgen dat de komende vijftien maanden meer kunstmest wordt geproduceerd. Daarnaast gaat er geld naar steun voor huishoudens met lage inkomens en boeren die financieel kwetsbaar zijn.

Productieverhogingen

‘Prijsstijgingen voor voedsel hebben een verwoestend effect op de allerarmsten en -kwetsbaarsten’, verklaarde Wereldbank-president David Malpass. Hij noemde het ‘van cruciaal belang dat landen met duidelijke verklaringen komen over productieverhogingen na de Russische inval in Oekraïne.’

Naast verstoringen van de graanexport uit Oekraïne zorgen ook de gestegen energieprijzen voor duurder voedsel. Onlangs besloot India bovendien de export van tarwe aan banden te leggen, waardoor de prijzen op de wereldmarkten hard stegen. Gebieden in India en Pakistan waar graan wordt verbouwd kampen met hevige droogte.