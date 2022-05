Duitsers geven Tsjechen tanks, Tsjechische tanks naar Oekraïne

Het Duitse ministerie van Defensie betaalt de zending en traint de Tsjechen voor de Leopard 2 A4-tanks. De Tsjechen hebben voorraden oude Sovjettanks waarmee Oekraïense soldaten al bekend zijn. ‘Deze uitwisseling is weer een goed voorbeeld van hoe we Oekraïne helpen in zijn dappere strijd tegen de Russische agressie’, zei minister van Defensie Christine Lambert. ‘De Tsjechen leveren zware wapens en we vullen de gaten met Leopard-tanks.’

Tsjechië stuurde al oudere Sovjettanks naar Oekraïne na de Russische invasie op 24 februari. Het land kondigde ook aan vijftig Duitse tanks te willen kopen van het nieuwere model Leopard 2 A7+.