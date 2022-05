Bertien Minco nieuwe directeur Kamp Westerbork

Bertien Minco volgt Gerdien Verschoor op als algemeen directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Verschoor was drie jaar lang directeur. Haar opvolgster was de afgelopen vijf jaar voorzitter van de raad van toezicht van het herinneringscentrum, laat de organisatie weten.

Minco is in het verleden onder meer actief geweest bij het Jeugdcultuurfonds, dat zij oprichtte. ‘Maatschappelijke betrokkenheid en kunst en cultuur zijn de rode draad in mijn loopbaan en leven en dit komt direct voort uit de oorlogsgeschiedenis van mijn Joodse familie’, zegt zij over haar nieuwe functie. ‘Zoiets vormt je en het geeft je richting. Mijn betrokkenheid bij Westerbork komt daar ook direct uit voort.’

Het herinneringscentrum in Drenthe is bezig met plannen voor uitbreidingen van het museum bij het kamp. Dat is volgens de organisatie nodig vanwege de stijgende bezoekersaantallen, maar ook omdat maatschappelijke ontwikkelingen als ‘oorlog, de toename van antisemitisme en polarisatie’ daarom vragen. Minco is aangesteld voor twee jaar. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe zakelijk directeur.

Vanuit Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog ruim 100.000 Joden, Roma en Sinti op transport gesteld naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Oost-Europa.