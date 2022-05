Opvang Overloon toch niet dicht, versnelde opvang vluchtelingen

Het huidige asielzoekerscentrum in Overloon gaat zo snel mogelijk 150 statushouders onderdak bieden. Het gaat om vluchtelingen die in ons land mogen blijven maar nog geen woning hebben. Dat aantal komt bovenop de 280 Oekraïense vluchtelingen die ook op het terrein van het azc worden ondergebracht. De huidige bewoners, asielzoekers die nog in de procedure zitten, moeten vóór 22 mei naar elders vertrokken zijn. De vroegere gemeente Boxmeer besloot namelijk om het azc wegens aanhoudende overlast te sluiten.